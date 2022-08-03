Кто из водителей может выезжать за границу во время войны: четкий ответ адвоката

Для этого нужны документы, подтверждающие благотворительную цель выезда за границу

В Украине идет общая мобилизация населения из-за полномасштабного российского вторжения, а потому не все мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы страны. Исключение сделали для водителей, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь на нужды ВСУ и населения, но есть некоторые нюансы, о которых этой категорим населения нужно знать.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Черноусько.

По ее словам, водителям-волонтерам перед тем, как пересекать границу, нужно быть внесенными в специальную систему.

"Пропуск осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения госграницы и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе (ее администратором является Укртрансбезопасность "Шлях"). Решение о выезде за пределы Украины таких водителей принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями, которые посылают их в Администрацию Госпогранслужбы", — отметила адвокат.

При этом она добавила, что решение по выезду водителей, которые обеспечивают потребности ВСУ медицинским оборудованием и другой помощью, принимают исключительно при наличии обоснования объемов таких грузов и количества машин, необходимых для их перевозки. Документ должны предоставить представители военных, правоохранительных органов, медучреждения или отправители/получатели гуманитарной помощи.

При этом срок пребывания за границей для мужчин-волонтеров ограничен. В зависимости от ситуации, говорит адвокат, речь идет о 30-45 днях. При этом максимальный срок дают только водителям компаний, имеющих транспортные лицензии и на машине, полная масса которой составляет 3500 кг и более.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся водителям, планирующим пересечение границы во время войны на собственном автомобиле.