Война - день 161: тяжелая ситуация на Донбассе и угроза Третьей мировой из-за Тайваня

Оперативно о главном за 3 августа

Украинские силы обороны на протяжении 161 дня продолжают отбивать атаки российских оккупантов, которые полномасштабно вторглись в страну в феврале. Оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Донбассе, в частности был атакован населенный пункт Пески (Донецкая область). Там, по словам президента Украины Владимира Зеленского, просто ад. По последним данным Генштаба ВСУ, захватчики имеют частичный успех на этом направлении. Накануне на Тайвань прибыла американская делегация во главе с депутатом Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Этот визит настолько разозлил КНР, что в Поднебесной даже выпустили заявление касательно ядерной войны.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 3 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

С главными новостями за 31 июля можно ознакомиться в материале за воскресенье: "Война — день 158: новые удары по украинским городам, гибель известного бизнесмена и ЧП в Севастополе".

А информацию за 1 августа можно прочитать в сводке за понедельник: "Война — день 159: оккупанты переключились на Бахмут, обострение в Косово".

Что произошло 2 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за вторник: "Война — день 160: россияне накапливают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог".