Хто з водіїв може виїжджати за кордон під час війни: чітка відповідь адвоката

Для цього потрібні документи, які підтверджують благодійну мету виїзду за кордон

В Україні триває загальна мобілізація населення через повномасштабне російське вторгнення, а тому не всі чоловіки призовного віку можуть виїжджати за межі країни. Виняток зробили для водіїв, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу на потреби ЗСУ та населення, однак є деякі нюанси, про які цій категорії населення треба знати.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько.

За її словами, водіям-волонтерам перед тим, як перетинати кордон, треба бути внесеним у спеціальну систему.

"Пропуск здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину держкордону та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі (її адміністратором є Укртрансбезпека "Шлях"). Рішення про виїзд за межі України таких водіїв приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями, які надсилають їх до Адміністрації Держприкордонслужби", — зазначила адвокат.

При цьому вона додала, що рішення щодо виїзду водіїв, які забезпечують потреби ЗСУ медичним обладнанням та іншою допомогою, приймають виключно за наявності обґрунтування щодо обсягів таких вантажів та кількості машин, які потрібні для їх перевезення. Документ мають дати представники військових, правоохоронних органів, медзаклади чи відправники/отримувачі гуманітарної допомоги.

При цьому термін перебування за кордоном для чоловіків-волонтерів обмежений. У залежності від ситуації, каже адвокат, мова йде про 30-45 днів. При чому максимальний термін дають лише водіям компаній, які мають транспортні ліцензії й на машині, повна маса якої становить 3500 кілограмів та більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться водіям, які планують перетин кордону під час війни на власному автомобілі.