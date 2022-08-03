Війна - день 161: важка ситуація на Донбасі та загроза Третьої світової через Тайвань

Оперативно про головне за 3 серпня

Українські сили оборони упродовж 161 дня продовжують відбивати атаки російських окупантів, які повномасштабно вдерлися у країну у лютому. Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Донбасі, зокрема був атакований населений пункт Піски (Донецька область). Там, за словами президента України Володимира Зеленського, просто пекло. За останніми даними Генштабу ЗСУ, загарбники мають частковий успіх на цьому напрямі. Напередодні на Тайвань прибула американська делегація на чолі з депутатом Палати представників США Ненсі Пелосі. Цей візит настільки розлютив КНР, що в Піднебесній навіть випустили заяву щодо ядерної війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 3 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

З головними новинами за 31 липня можна ознайомитись у матеріалі за неділю: "Війна — день 158: нові удари по українських містах, загибель відомого бізнесмена та НП у Севастополі".

А інформацію за 1 серпня можна прочитати у зведенні за понеділок: "Війна — день 159: окупанти перейшли на Бахмут, загострення в Косово".

Що сталося 2 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за вівторок: "Війна — день 160: росіяни накопичують сили для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг".