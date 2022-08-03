росія готує новий наступ на Харків? Влада зробила тривожну заяву

Ракетні удари по Харкову можуть почастішати вже найближчими днями

Вже деякий час ходять чутки про можливу підготовку росією нового наступу на Харків — місто готове до будь-яких дій противника, проте найближчим часом можливе посилення ракетних обстрілів, у зв’язку з чим людям краще не виходити без крайньої необхідності з дому.

Таку заяву у середу, 3 серпня, зробив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чиновник зауважив, що українські захисники надійно тримають оборону Харкова, стримують просування окупантів та запобігають спробам розвідки. Крім того, щодня йдуть роботи щодо посилення оборонних укріплень міста.

"Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога, — підкреслив Синєгубов. — При спробі піти вперед — ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати".

Нагадаємо, що раніше про перекидання сил окупантів на Харківський напрямок заявляли експерти американського Інституту вивчення війни.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, насправді у підготовки росією наступу на Харків може бути зовсім інша мета.