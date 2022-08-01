Окупанти готуються до наступу на Харківщині: актуальні карти боїв в Україні

Ворог намагається прорватися в районі Авдіївки, Бахмута та на північ від Ізюму, як і по всій лінії фронту на півдні та сході.

Окупанти знову активізувалися в Харківській області — вони відновили атаки по землі на північ і південний захід від Ізюму. В Інституті вивчення війни припускають, що вони можуть створювати умови для наступу на решту Харківщини чи сам обласний центр.

В аналізі військових дій вони вказують, що росіяни вже намагалися штурмувати у бік Чепіля, Щурівки, Гусарівки, Дмитрівки та Бражківки. Зазначається, що ворог може використати свої позиції у районі Балаклії для відновлення штурму Харкова з південного сходу. Імовірність захоплення області чи Харкова, за оцінками фахівців, вкрай низька. Аналітики раніше припускали, що таке завдання міг поставити кривавий диктатор володимир путін, але атаки можуть бути провокаціями для зриву контрнаступу.

Атаки продовжуються на північному заході від Слов’янська, північному сході від Сіверська, сході та півдні від Бахмута, у напрямку Пісок та Авдіївки. На останньому напрямі ворог досяг незначних успіхів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окупанти атакують на південний і північний захід від Ізюма, вони проводять розвідку боєм і обстрілюють населені пункти. Ворог може змінити пріоритет у напрямку Ізюм-Слов’янськ, щоб створити умови для штурму вглиб Харківської області.

Слов’янськ

Росіяни атакували на північний захід від Слов’янська зосередивши обстріл уздовж кордону Харківщини та Донеччини. У наступу на Слов’янськ пріоритет нижчий, аналітики зробили такий висновок, зокрема, через перекидання частини підрозділів у Запорізьку область.

Сіверськ

Атакували на північний схід від Сіверська – ворог відступив після спроби розвідки боєм біля Серебрянки.

Бахмут

З півночі, півдня та сходу росія атакує у бік Бахмута, відбити окупантів вдалося під час атаки на Соледар. Ворог обстрілює з авіації та артилерії.

Авдіївка

Окупанти атакують у бік Авдіївки з північного сходу та південного заходу та заявляють про частковий успіх. У Генштабі ЗСУ також підтвердили просування росіян та атаку у бік Пісок.

Карта боїв на сході

Харків

Попри загрозу з південного сходу, окупанти на півночі області займалися утриманням кордонів. Місто та область під ракетними та артилерійськими ударами.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Україна продовжує готуватися до контрнаступу на Херсонщині — ворог намагається готуватися до оборони. Біля Антонівського мосту, пошкодженого кілька днів тому, окупанти накопали траншеї та встановили радіолокаційні відбивачі. Нікополь та Миколаїв під інтенсивним обстрілом ворога. Українські військові продовжують точково знищувати склади окупантів та місця їхньої постійної дислокації.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв про пересування російських військ до Херсонської області, щоб відбити можливий контрнаступ ЗСУ. Експерт вважає, що це непогано і пояснює чому важливим є успіх на півдні України. Тим часом росіяни обстрілюють нашу країну вночі — знову вдарили по Миколаєву.