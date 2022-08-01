Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: у місті пожежа (відео)

Жителів обласного центру просять триматися подалі від вікон

У ніч проти понеділка, 1 серпня, Миколаїв у черговий раз став об'єктом нападу російських фашистів.

Про удар повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

Окупанти вдарили по Миколаєву

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах міста пролунали потужні вибухи", — написав він.

Приліт російської ракети в мирний Миколаїв

Також чиновник звернувся до мешканців міста з проханням не ігнорувати правила безпеки та триматися подалі від вікон до закінчення повітряної тривоги.

Удар по Миколаєву

За інформацією місцевих Telegram-каналів, противник завдав ударів з території окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва в ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Окрім бізнесмена, внаслідок обстрілу країни-агресорки Росії загинула також його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.