Найсильніший обстріл з початку війни: Миколаїв всю ніч здригали вибухи (фото, відео)

Потужні вибухи лунали після першої години ночі і близько п’ятої ранку

Незважаючи на те, що Миколаїв дуже часто стає ціллю обстрілів російськими снарядами, ніч на неділю, 31 липня, стала однією з найгучніших для миколаївців із самого початку повномасштабної війни.

Таку заяву зробив мер міста Олександр Сенкевич. За його словами, знищено низку об’єктів та пошкоджено житлові будинки, виникло багато пожеж.

"Сьогодні Миколаїв зазнав масованого обстрілу. Напевно найсильнішого за весь час. Потужні вибухи лунали після години ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники", — підкреслив Сенкевич.

Зауважимо, що в Миколаєві повітряна тривога тривала з першої години ночі до шостої ранку, — цілих п’ять годин. Наново її після короткого перепочинку оголосили о 06:45.

По Миколаєву багато вогнищ займання після обстрілу

У рятувальників цього ранку багато роботи

Місцеві канали публікують відео зі звуками обстрілів, які чули минулої ночі мешканці Миколаєва:

Також показують і відео, де видно дим від пожеж після "прильотів".

Як повідомляв "Телеграф", лише днями росіяни вдарили поряд із зупинкою в Миколаєві, через що серед білого дня загинуло багато мирних жителів.