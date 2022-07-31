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Обстріл Миколаєва: ЗМІ пишуть про загибель відомого бізнесмена, героя України

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олексію Вадатурському було 74 роки Новина оновлена 31 липня 2022, 10:21
Олексію Вадатурському було 74 роки

За попередньою інформацією, бізнесмен загинув разом зі своєю дружиною

У неділю, 31 липня, під час сильнішого обстрілу Миколаєва міг загинути відомий український аграрний бізнесмен Олексій Вадатурський. Інформація про ймовірну смерть власника найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" просочилася у медіа завдяки джерелам у Миколаївській міській раді.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеве видання "Новини N". Зазначимо, що також трагічні звістки підтверджує "РБК-Україна", посилаючись на коментар заступника голови Миколаївської ОВ Юрія Гранатурова.

Якщо дані справді правдиві, то російські снаряди обірвали життя чоловіка на 75-у році життя. За попередньою інформацією, разом із Олексієм Вадатурським загинула також і його дружина. Додаткових подробиць про інцидент поки не повідомляється.

Зазначимо, що директор "Нібулон" відомий не лише як звичайний аграрій. Із 2005 року він обіймав посаду віце-президента Української зернової асоціації, а також нерідко входив до різних ТОПів українських медіа, як успішний підприємець та один із найбагатших громадян України. 2008 року від президента України Віктора Ющенка отримав звання Героя України — за свій внесок у розвиток аграрної галузі. Конкретна причина — архітектура перевантажувального терміналу компанії "Нібулон", що знаходиться в Миколаєві.

Олексій Вадатурський і Віктор Ющенко
Віктор Ющенко нагороджує Олексія Вадатурського

Слід зазначити, що син простих сільських робітників зміг досягти небувалих висот в аграрному бізнесі. Олексія Вадатурського вважали одним із найуспішніших підприємців в Україні, також його дуже цінували як щедрого мецената — він підтримував фінансово впровадження нових технологій навчання у школах.

2020 року Вадатурський посів 15 місце в рейтингу найбагатших українців на думку журналу "Forbes Україна". Його капітал оцінювався у 450 млн доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще одну велику втрату українського народу на війні з росією. Перебуваючи на фронті, пішов із життя відомий співає Гліб Бабич, на слова якого написано не одну пісню.

Також ми писали про смерть свого колеги-журналіста Олександра Савоченка, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення рф.

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#Миколаїв #Обстріл #Смерть #Бізнесмен #Олексій Вадатурський