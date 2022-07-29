"Поспи, віддавай свою зброю": на війні загинув воїн-поет Гліб Бабіч

Відомий поет віддав життя за батьківщину

У четвер, 28 липня, на 155-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на війні загинув поет, музикант, блогер і доброволець Гліб Бабіч.

Про смерть бійця повідомив співзасновник "Демократичної Сокири" Віктор Трегубов у Facebook.

"Бл**ь. Гліб Бабіч, ну як так? …", — коротко написав Трегубов, а в коментарях під постом Віктора користувачі почали висловлювати свої співчуття.

Політолог Андрій Смолій відреагував у Facebook на смерть Бабіча: "Щойно стало відомо. Загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток.. Будьте прокляті окупанти та терористи…"

Дочка поета опублікувала вірш про загиблого батька.

"Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.

Стою на Майдані. Він вільний,

Як ти і хотів.

Я знаю, що серед усіх кольорових світів

Ти вибереш мій.

Ти будеш за мене молитись,

Дивитись на мене із неба.

Ти вже не почуєш,

Але ж мені треба,

Так треба,

Щоб ти похвалив…

Сказав, що я знов молодець,

Що можеш гордитися мною.

Поспи, віддавай свою зброю.

Вона тобі не знадобиться.

Мені в цьому домі не спиться.

Він надто порожній і темний…

Якщо мене бачиш із неба,

Скажи, що я маю робити?

Я маю писати, любити,

Але ти про це не почуєш,

Але ти нічого не скажеш…

Татусю, я буду сильніша.

Але мені поки що важко."

Нагадаємо, нещодавно гурт KOZAK SYSTEM представив кліп на пісню "Мольфар". Автором цієї композиції був Гліб Бабіч.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв. Героя провели в останню путь в Одесі.