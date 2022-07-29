"Поспи, віддавай свою зброю": на війні загинув воїн-поет Гліб Бабіч
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Відомий поет віддав життя за батьківщину
У четвер, 28 липня, на 155-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на війні загинув поет, музикант, блогер і доброволець Гліб Бабіч.
Про смерть бійця повідомив співзасновник "Демократичної Сокири" Віктор Трегубов у Facebook.
"Бл**ь. Гліб Бабіч, ну як так? …", — коротко написав Трегубов, а в коментарях під постом Віктора користувачі почали висловлювати свої співчуття.
Політолог Андрій Смолій відреагував у Facebook на смерть Бабіча: "Щойно стало відомо. Загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Знав Гліба. Іноді бачились. Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток.. Будьте прокляті окупанти та терористи…"
Дочка поета опублікувала вірш про загиблого батька.
"Ти вже не почуєш, як я тут читаю вірші.
Стою на Майдані. Він вільний,
Як ти і хотів.
Я знаю, що серед усіх кольорових світів
Ти вибереш мій.
Ти будеш за мене молитись,
Дивитись на мене із неба.
Ти вже не почуєш,
Але ж мені треба,
Так треба,
Щоб ти похвалив…
Сказав, що я знов молодець,
Що можеш гордитися мною.
Поспи, віддавай свою зброю.
Вона тобі не знадобиться.
Мені в цьому домі не спиться.
Він надто порожній і темний…
Якщо мене бачиш із неба,
Скажи, що я маю робити?
Я маю писати, любити,
Але ти про це не почуєш,
Але ти нічого не скажеш…
Татусю, я буду сильніша.
Але мені поки що важко."
Нагадаємо, нещодавно гурт KOZAK SYSTEM представив кліп на пісню "Мольфар". Автором цієї композиції був Гліб Бабіч.
Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв. Героя провели в останню путь в Одесі.