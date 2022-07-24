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Загинув комбриг ЗСУ: що відомо про загибель героя

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віталій Гуляєв Новина оновлена 24 липня 2022, 21:34
Віталій Гуляєв

У неділю, 24 липня, на 151-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про загибель командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковника Віталія Гуляєва.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своєму telegram-каналі.

Гуляєв воював на передовій ще з 2014 року, а командиром одеської 28-ї бригади став у вересні 2021 року. Він до останнього відважно захищав південний напрямок від ворога.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією