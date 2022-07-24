Загинув комбриг ЗСУ: що відомо про загибель героя

У неділю, 24 липня, на 151-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про загибель командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковника Віталія Гуляєва.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своєму telegram-каналі.

Гуляєв воював на передовій ще з 2014 року, а командиром одеської 28-ї бригади став у вересні 2021 року. Він до останнього відважно захищав південний напрямок від ворога.

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