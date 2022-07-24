На фронті загинув польський боєць ММА з Інтернаціонального легіону ЗСУ

Польський спортсмен пішов воювати в Україну добровольцем

На повномасштабній війні рф з Україною помер польський солдат змішаних єдиноборств Томаш Валентек, який воював в Інтернаціональному легіоні ЗСУ, створеному президентом Володимиром Зеленським у лютому.

Про смерть спортсмена повідомляє polskieradio.pl. За інформацією ЗМІ, боєць загинув кілька днів тому на Донеччині, потрапивши під артилерійський обстріл окупантів.

Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Міжнародному легіоні оборони України й там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Глівіці. Відпочивай з миром", — повідомили у польській організації ММА.

Повідомляється, що перемога у Глівиці була здійсненням його величезної мрії.

Нагадаємо, на фронті загинув чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін. Крім того, російські окупанти вбили чемпіона Європи з рукопашного бою Вадима Сотнікова. Також на війні проти загарбників загинув чемпіон України з панкратіону Євген Слюсаренко.