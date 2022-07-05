Під час виконання бойового завдання героїчно загинув чемпіон України

Спортсмен віддав найцінніше, захищаючи батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з панкратіону Євген "Греплер" Слюсаренко.

Про це повідомляє сайт "Янголи спорту".

З початку повномасштабного вторгнення російських військ Євген як доброволець брав участь в обороні Києва. А з березня 2022 року у складі спецзагону ЗСУ продовжив захищати Україну. Повідомляється, що боєць загинув у селі Вільхівка (Харківська область) ще 22 квітня під час виконання бойового завдання. Повідомляється, що загін Слюсаренка знищив значну частину ворожого угруповання, яке було причетне до звірств у Бучі. Євген затримався, щоб підірвати російський танк, проте його озброєння виявилося неефективним проти цієї модифікації. Кілька секунд затримки виявилися фатальними. "Греплер" та його група потрапили під мінометний обстріл, що коригувався дроном із повітря. Ухиляючись від обстрілу, його машина наїхала на протитанкову міну. Слюсаренко загинув від вибуху міни разом із трьома побратимами зі свого підрозділу.

Євген народився 25 грудня 2001 року в Києві, у 2019 році закінчив навчання в Київському природничому ліцеї № 145 і вступив до Університету Грінченка на спеціальність "Комп’ютерні науки". Він захоплювався спортом. У 2018 році він став чемпіоном України з панкратіону, а у 2019 році став призером чемпіонату України з греплінгу.

Героя поховали 27 квітня в Каневі. 2 червня указом президента України Слюсаренка нагороджено орденом "За мужність" третього ступеня.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув гравець в американський футбол.

Раніше повідомлялося, що український шахіст героїчно загинув на війні з росією.