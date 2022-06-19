На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український футболіст

Спортсмен віддав життя за батьківщину

На війні із російськими окупантами загинув колишній гравець Української ліги американського футболу Ігор Бойко.

Про це повідомила Тульчинська районна військова адміністрація на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що спортсмен загинув 15 червня під час виконання бойового завдання внаслідок вибухової травми біля села Оріхове Донецької області. 30-річний футболіст раніше виступав за вінницьких "Вовків" та київських "Патріотів". У складі "Вовків" Ігор у 2017 році виборов "срібло" чемпіонату України у Вищій лізі.

"Від імені нашого клубу, всіх гравців, всієї спільноти американського футболу України ми висловлюємо своє співчуття батькам та родині Ігоря. Він захищав свободу нашої країни і поклав за неї життя. Нехай наш герой спочиває з миром у кращому світі, а ворог наш не знає спокою ні на цьому, ні на тому світі", — відреагували на смерть свого колишнього гравця "Вовки".

Раніше повідомлялося, що український шахіст героїчно загинув на війні з росією. Нагадаємо, у бою з окупантами було вбито боксера-чемпіона.