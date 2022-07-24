Війна — день 151: окупанти намагаються штурмувати Донбас, "зернова угода" під загрозою

Оперативно про головне за 24 липня

Російські загарбники упродовж 151 дня ведуть широкомасштабне вторгнення в Україну. На Донбасі окупанти продовжують штурмові дії. Головною метою росіян на даний момент є Бахмут і Сіверськ. А на Херсонщині ситуація у ворога зовсім інша. У Високопіллі російське командування намагається запобігти появі "котла". Після того, як росіяни обстріляли порт в Одесі, "зернова угода", підписана сторонами в Стамбулі 22 липня, тепер під загрозою. Проте в Україні все одно хочуть відновити експорт зерна. До речі, росіяни цинічно заперечують свою причетність до обстрілу українського порту.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 24 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву збільшилася до двох осіб, серед них — підліток, повідомив мер Олександр Сенкевич.

Що сталося 21 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 148: зіркова година HIMARS та нова зброя для України".

З головними новинами за 22 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 149: окупанти загрузли на Донбасі, переговори щодо зерна в Туреччині".

Важлива інформація за 23 липня доступна у зведенні за суботу: "Війна — день 150: шквал ракетних обстрілів України та перший російський "котел".