Зачепило і військових, і мирних: з’явилися деталі варварського обстрілу Кіровоградщини

Російські окупанти вдарили відразу по кількох інфраструктурних об’єктах

Ракетна атака на Кропивницький 23 липня, під час якої по області випустили одразу 13 крилатих ракет, не лише забрала життя трьох людей, а й завдала інших руйнувань. Після потужного удару в ряді житлових будинків вилетіли шибки, а кілька будівель і зовсім зруйнувалися під впливом вибухової хвилі. Збільшилася і кількість постраждалих — після розбору завалів та усунення наслідків обстрілу.

Подробиці у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уранці 24 липня. Як пояснив чиновник, зараз життю людей, які отримали поранення, нічого не загрожує, всі вони отримали необхідну медичну допомогу.

Загалом від ракетного удару постраждало 19 людей, більшість із них — цивільні. Вони були обстежені кваліфікованими фахівцями, тяжких поранених, на щастя, немає. Кількість загиблих залишилася незмінною — троє, серед яких один військовий та два працівники охоронної служби.

Загалом Райкович називає ракетний обстріл занадто сильним і варварським. Таке визначення не дивує, адже ударна хвиля була настільки потужною, що буквально перетворила на руїни кілька житлових будівель.

Один із зруйнованих будинків у Кропивницькому

Усі будинки, в яких постраждали лише вікна, вже отримують допомогу від місцевих комунальних служб. Сім’ї, будинок якої отримав найбільші ушкодження, також підтримають. Цілком імовірно, що спочатку людей поселять у першому соціальному гуртожитку.

Також Андрій Райкович наголосив, що відповідальні фахівці продовжать далі працювати на місцях руйнувань, оцінюючи збитки та усуваючи найнебезпечніші наслідки.

Нагадаємо, що лише Кропивницьким ракетний удар 23 липня не обмежився. Ранкова атака росіян була спрямована на кілька регіонів країни, а в обід від вибухів здригнувся Одеський морський порт.