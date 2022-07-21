Ранковий обстріл Харкова "Ураганами": з’явилися фото та відео руйнувань

Росіяни обстріляли "Ураганами" один із найбільш густонаселених районів Харкова.

Вранці 21 липня російські окупанти завдали ударів по Харкову. У місті пролунало одразу кілька вибухів після сигналу повітряної тривоги.

У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили деякі подробиці.

"В результаті обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, (пізніше кількість поранених зросла до 21 — ред.) серед них — 1 дитина. На жаль, 4 особи — у тяжкому стані, 2 особи загинули", — написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у своєму Telegram.

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За словами Синегубова, постраждали виключно громадянські люди та мирна інфраструктура.

Кореспонденту "Телеграфу" вдалося побувати на місці події та зняти руйнування. На фото видно, що постраждали авто, торгові павільйони, житловий будинок, де на 1-му поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт. Скло в будинках повилітали, на асфальті залишилися вирви від снарядів.

Росіяни знову обстріляли Харків

Постраждав один із найбільш густонаселених районів міста

Постраждала мирна інфраструктура

Автомобіль повністю вигорів

Окупанти б’ють по мирному населенню

Влада просить мешканців Харкова бути вкрай обережними. Адже ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто.

Зазначимо, що вранці 20 липня росіяни вдарили по зупинці транспорту в Харкові, внаслідок чого загинуло троє людей, серед яких підліток.

11 липня окупанти влаштували у Харкові справжнє пекло. Росіяни з РСЗВ обстріляли торговий центр та будинки мирних харків’ян. Також під обстрілом опинилися гаражі та авто.