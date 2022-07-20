Росіяни з "Ураганів" вдарили по Харкову: з’явилося відео зупинки, де загинули люди

Окупанти вдарили по зупинці, де мирні люди чекали на транспорт.

Вранці 20 липня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. На цей раз росіяни застосували РСЗВ "Ураган". Під удар потрапили Київський та Салтівський райони міста. Постраждали будівлі мечеті, фітнес-центру та житлові будинки.

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Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу загинули мирні харків’яни, які на той час перебували на зупинці громадського транспорту. Серед них подружжя: 69-річний чоловік та 68-річна жінка. На зупинці також був брат із сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річну сестру поранено. Крім того, серед постраждали — 72-річна жінка.

У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В розпорядження "Телеграфу" потрапили ексклюзивні кадри наслідків обстрілу. На відео видно, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю мечеті. Вибито вікна у фітнес-центрі та житлових будинках, розташованих біля зупинки транспорту. Сама зупинка, де були люди, повністю зруйнована.

Зазначимо, що Харків та область регулярно перебувають під ракетним, авіаційним, артилерійським обстрілом з боку росіян.

11 липня окупанти влаштували у Харкові справжнє пекло. Росіяни з РСЗВ обстріляли торговий центр та будинки мирних харків’ян. Також під обстрілом опинилися гаражі та авто.

Згідно з картами бойових дій, російські окупанти продовжують наступати на сході України. В Інституті вивчення війни вважають, що ворог зосередиться на Слов’янську, Сіверську та Бахмуті, але може спробувати захопити і Харківську область повністю.