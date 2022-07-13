Росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові на район-привид (відео)

Як живе один із найбільш зруйнованих росіянами район Харкова.

З початку повномасштабної війни Харків та його околиці регулярно зазнають обстрілів. Російські війська обстрілюють місто з ракет, реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та авіації.

Північна Салтівка – спальний район Харкова, який зазнав найбільших руйнувань внаслідок обстрілу російськими військами. До початку війни з росією тут мешкало близько 500 тисяч осіб – третина населення міста. Зараз цей житловий масив схожий на район-примару з багатоповерхівками, що обгоріли.

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На Північній Салтівці, за даними Міноборони, ворог із важкої артилерії зруйнував 70 відсотків житлових будівель та інфраструктури. Перші руйнування район зазнав вже 25 лютого. На деяких вулицях немає жодної вцілілої будівлі.

Кореспондент "Телеграфу" відвідав Північну Салтівку та поспілкувався з місцевими жителями, яким росія зруйнувала будинки та життя.

У районі відключили газ та люди готують їжу на саморобних печах біля під’їздів. Також місцеві волонтери майже щодня привозять гарячу їжу для нечисленних мешканців району.

Харків’яни змушені жити в умовах майже безперервної повітряної тривоги, але вони вірять і чекають на Перемогу України.

Відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що після невеликого перепочинку обстріли Харкова знову почастішали. 11 липня окупанти влаштували у Харкові справжнє пекло. Росіяни з РСЗВ обстріляли торговий центр та будинки мирних харків’ян. Також під обстрілом опинилися гаражі та авто.

У ніч на 12 липня російські війська продовжили обстрілювати мирне населення Харкова та області. О 3:30 дві ракети вдарили між будинками у Шевченківському районі.

Згідно з картами бойових дій, Харківщина, як і раніше, є лінією оборони для російських окупантів.