Россияне превратили Северную Салтовку в Харькове в район-призрак (видео)

Как живет один из наиболее разрушенных россиянами район Харькова.

С начала полномасштабной войны Харьков и его окрестности регулярно подвергается обстрелам. Российские войска обстреливают город из ракет, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и авиации.

Северная Салтовка – спальный район Харькова, испытавший наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими войсками. До начала войны с россией здесь проживало около 500 тысяч человек – треть населения города. Сейчас этот жилой массив похож на район-призрак с обгоревшими многоэтажками.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

На Северной Салтовке, по данным Минобороны, враг из тяжелой артиллерии разрушил 70 процентов жилых построек и инфраструктуры. Первые разрушения район потерпел уже 25 февраля. На некоторых улицах нет ни одного уцелевшего здания.

Корреспондент "Телеграфа" посетил Северную Салтовку и пообщался с местными жителями, которым россия разрушила дома и жизнь.

В районе отключили газ и люди готовят еду на самодельных печках возле подъездов. Также местные волонтеры почти каждый день привозят горячую пищу для немногочисленных жителей района.

Харьковчане вынуждены жить в условиях почти непрекращающейся воздушной тревоги, но они верят и ждут Победу Украины.

Видео: Ян Доброносов

Отметим, что после небольшой передышки обстрелы Харькова снова участились. 11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.

В ночь на 12 июля российские войска продолжили обстреливать мирное населения Харькова и области. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

Согласно картам боевых действий, Харьковщина по-прежнему является линией обороны для российских оккупантов.