Россияне устроили в Харькове "настоящий ад": фото и видео с места обстрела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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11 июля в Харькове выдалось очень неспокойным Новость обновлена 11 июля 2022, 10:39
11 июля в Харькове выдалось очень неспокойным

Местные жители говорят, что давно в городе не было так громко

Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову в ночь на понедельник, 11 июля, но им этого оказалось недостаточно, и они еще и открыли огонь из реактивных систем залпового огня.

В городе слышали уже ряд взрывов, бушуют пожары. Местные власти призывают жителей Харькова и области не выходить из дома без необходимости.

"Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно", — призывает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как можно видеть по фото и видео с мест "прилетов", — масштабы повреждений серьезные. Местные каналы пишут, что предварительно попали и по жилым домам. Над городом очень много черного дыма.

Харьков взрывы сейчас
Места "прилетов" по понятным причинам пока не озвучивают
Харьков взрывы сейчас
Дым видно с разных районов
Харьков взрывы сейчас
Говорят, что есть несколько очагов возгорания
Харьков взрывы сейчас
Над Харьковом дым от пожаров на месте "прилетов"

Стоит заметить, что некоторым харьковчанам удалось снять на видео моменты "прилетов" по городу:

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