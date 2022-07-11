Россияне устроили в Харькове "настоящий ад": фото и видео с места обстрела

Местные жители говорят, что давно в городе не было так громко

Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову в ночь на понедельник, 11 июля, но им этого оказалось недостаточно, и они еще и открыли огонь из реактивных систем залпового огня.

В городе слышали уже ряд взрывов, бушуют пожары. Местные власти призывают жителей Харькова и области не выходить из дома без необходимости.

"Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно", — призывает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как можно видеть по фото и видео с мест "прилетов", — масштабы повреждений серьезные. Местные каналы пишут, что предварительно попали и по жилым домам. Над городом очень много черного дыма.

Места "прилетов" по понятным причинам пока не озвучивают

Дым видно с разных районов

Говорят, что есть несколько очагов возгорания

Над Харьковом дым от пожаров на месте "прилетов"

Стоит заметить, что некоторым харьковчанам удалось снять на видео моменты "прилетов" по городу:

Новость дополняется…