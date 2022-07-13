Оккупанты готовятся к окружению, но получают "по зубам": что происходит на Донбассе (свежая карта)

Россияне на Донбассе регулярно обстреливают десятки населенных пунктов с мирными жителями

Славянск остается одним из самых приоритетных для российской оккупационной армии населенных пунктов. К городу пытаются подступиться с различных сторон, однако наиболее "популярным" направлением является наступление со стороны Изюма, о чем свидетельствуют свежие карты боев в Украине. Этот район регулярно обстреливается вражескими войсками, однако украинские защитники дают достойный отпор.

Как, к примеру, за прошедшие сутки — отбив сразу две попытки штурма возле Долины и Долгенького, заставив российских захватчиков позорно отступить. Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ в свежей сводке 13 июля.

Военные говорят, что штурмовые действия по направлению к Славянску вряд ли прекратятся из-за нескольких неудач, однако ВСУ продолжают делать все возможное, чтобы ухудшить противнику пребывание на этом отрезке фронта.

Свежие карты боев за Донбасс

Вместе с тем от артиллерийских обстрелов продолжают страдать ближайшие населенные пункты — это и упомянутые Долина и Долгенькое, а также Курулька, Мазановка, Чепиль, Краснополье, Великая Комишуваха, Гусаровка и многие другие.

На большинстве других направлений ситуация остается неизменной. Харьковщина по-прежнему является линией обороны для российских оккупантов, на Краматорском направлении активные бои пока не ведутся. В районе Авдеевки, Курахово, Бахмута, Новопавловска и Запорожья враг не прекращает огонь — от "прилетов" страдают многие села и города, находящиеся в зоне боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что проблема российских оккупантов на Донбассе во многих аспектах психологическая. Прежде всего они не хотят признавать, что несут большие потери, а также постоянно терпят поражения.