Росіяни нещадно обстрілюють Харків: репортаж із постраждалого міста (фото, відео)

З початку війни Харків регулярно зазнає обстрілів.

Російська армія продовжує терор населення Харкова та Харківської області.

10 липня окупаційні війська вдарили ракетами по Слобідському та Основ’янському районам, внаслідок чого частково зруйнували навчальний заклад та житловий будинок. Поранення отримав 62-річний чоловік, його госпіталізували. У Генштабі ЗСУ зазначили, що удару було завдано з території Білгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер".

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Внаслідок удару постраждала будівля гімназії №46. У школі попередньо зруйновано другий та третій поверхи, перший також пошкоджено. Постраждалих чи загиблих немає.

У Харкові побував кореспондент "Телеграфу" та зняв наслідки ударів.

Внаслідок обстрілу зруйновано школу

Постраждала харківська гімназія №46

Сильно зруйновані другий та третій поверхи

У цій школі навчалася відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька. У себе в Інстаграмі співачка зізналася, що тепер російські окупанти знищили її дитинство, і вона не може повірити в трагедію.

Постраждав також дитячий санаторій, розташований поряд

Припаркований поряд автомобіль також постраждав

Ця школа, на жаль, не зможе прийняти учнів 1 вересня

У ДСНС повідомили, що обійшлося без жертв

В інтерв’ю "Телеграфу" одна з вчительок розповіла, що пропрацювала у цій школі 30 років і дуже тяжко переживає трагедію.

"У мене був шок. Я пропрацювала в цій гімназії понад 30 років. Це все моє життя. Мені дуже важко", — розповідає вчителька мистецтва Маргарита Анатоліївна.

У ніч на понеділок, 11 липня, повітряна тривога в Харкові лунала з пів на першу ночі і до п’ятої ранку.

О 03:30 російські війська знову вдарили ракетами по місту. Харків’яни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Одна з ракет потрапила до шестиповерхівки в центрі Харкова. Після вибуху зруйновано один із під’їздів — розбито квартири з 6 по 1 поверхи.

З-під завалів вдалося врятувати одну людину – 86-річна жінка жила на другому поверсі.

11 липня окупанти завдали трьох ракетних ударів по обласному центру

Один із "прильотів" припав на житловий шестиповерховий будинок

З-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку

Ракета зруйнувала один із під’їздів

На місці працюють рятувальники

На місці працюють рятувальники, поліція. Розбирають завали та збирають уламки від ракети. Що буде з мешканцями зруйнованих квартир, вирішуватиме місцева влада — жити у них зараз неможливо.

Місцева мешканка розповіла, що її квартиру повністю зруйновано, а в момент удару її не було вдома. З собою має кілька пакетів речей і збирається пожити у родичів.

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що 11 липня окупанти влаштували у Харкові справжнє пекло. Росіяни з РСЗВ обстріляли торговий центр та будинки мирних харків’ян. Також під обстрілом опинилися гаражі та авто.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, госпіталізовано 31 особу з пораненнями різного ступеня тяжкості, серед них 2 дитини – 4 та 16 років. Загинули 3 людей.

У ніч на 12 липня російські війська продовжили обстрілювати мирне населення Харкова та області. О 3:30 дві ракети вдарили між будинками у Шевченківському районі.

Згідно з картами бойових дій, окупанти намагаються прорвати українську оборону, але їм це не вдається і вони відкривають вогонь по містах.