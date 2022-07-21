Утренний обстрел Харькова "Ураганами": появились фото и видео разрушений

Россияне обстреляли "Ураганами" один из самых густонаселенных районов Харькова.

Утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В городе прогремело сразу несколько взрывов после сигнала воздушной тревоги.

В Харьковской областной военной администрации сообщили некоторые подробности.

"В результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, (позже число раненых выросло до 21 — ред.) среди них — 1 ребенок. К сожалению, 4 человека — в тяжелом состоянии, 2 человека погибли", — написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

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По словам Синегубова, пострадали исключительно гражданские люди и мирная инфраструктура.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать на месте происшествия и заснять разрушения. На фото видно, что пострадали авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт. Стекла в зданиях повылетали, на асфальте остались ямы от снарядов.

Россияне снова обстреляли Харьков

Пострадал один из самых густонаселенных районов города

Пострадала мирная инфраструктура

Автомобиль полностью выгорел

Оккупанты бьют по мирному населению

Власти просят жителей Харькова быть крайне осторожными. Ведь враг хаотично и жестоко обстреливает город.

Отметим, что утром 20 июля россияне ударили по остановке транспорта в Харькове, вследствие чего погибло три человека, в числе которых подросток.

11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.