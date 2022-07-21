Утренний обстрел Харькова "Ураганами": появились фото и видео разрушений
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Россияне обстреляли "Ураганами" один из самых густонаселенных районов Харькова.
Утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову. В городе прогремело сразу несколько взрывов после сигнала воздушной тревоги.
В Харьковской областной военной администрации сообщили некоторые подробности.
"В результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, (позже число раненых выросло до 21 — ред.) среди них — 1 ребенок. К сожалению, 4 человека — в тяжелом состоянии, 2 человека погибли", — написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.
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По словам Синегубова, пострадали исключительно гражданские люди и мирная инфраструктура.
Корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать на месте происшествия и заснять разрушения. На фото видно, что пострадали авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт. Стекла в зданиях повылетали, на асфальте остались ямы от снарядов.
Власти просят жителей Харькова быть крайне осторожными. Ведь враг хаотично и жестоко обстреливает город.
Отметим, что утром 20 июля россияне ударили по остановке транспорта в Харькове, вследствие чего погибло три человека, в числе которых подросток.
11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.