Россияне из "Ураганов" ударили по Харькову: появилось видео остановки, где погибли люди

Оккупанты ударили по остановке, где мирные люди ожидали транспорт.

Утром 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В этот раз россияне применили РСЗО "Ураган". Под удар попали Киевский и Салтовский районы города. Пострадали здания мечети, фитнес-центра и жилые дома.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в результате обстрела погибли мирные харьковчане, которые в это время находились на остановке общественного транспорта. Среди них супруги: 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. На остановке также был брат с сестрой: 13-летний парень погиб на месте, его 15-летняя сестра ранена. Кроме того, среди пострадавших — 72-летняя женщина.

В прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В распоряжение "Телеграфа" попали эксклюзивные кадры последствий обстрела. На видео видно, что в результате обстрела повреждено здание мечети. Выбиты окна в фитнес-центре и жилых домах, расположенных возле остановки транспорта. Сама остановка, где находились люди, полностью разрушена.

Отметим, что Харьков и область регулярно находятся под ракетным, авиационным, артиллерийским обстрелом со стороны россиян.

11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.

Согласно картам боевых действий, российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины. В Институте изучения войны считают, что враг сосредоточится на Славянске, Северске и Бахмуте, но может попытаться захватить и Харьковскую область полностью.