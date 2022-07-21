Россияне ударили по густонаселенному району Харькова: есть жертвы (обновлено)

Враг ударил по медучреждению

Утро четверга, 21 июля, началось для харьковчан не с кофе, — российские оккупанты начали обстрел одного из самых густонаселенных районов города.

Эту информацию подтвердили руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

Взрывы начались около 09:30, сразу после чего объявили воздушную тревогу и угрозу артобстрела. Прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар.

По состоянию на 10:30 погибших двое. "На данный момент известно о двух погибших и 17 раненых. Один из раненых — сотрудник патрульной полиции Обстрел был предварительно с РСЗО Ураган, кассетные снаряды", — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

А Олег Синегубов уточнил, что раненых уже 19. "19 раненых, среди них – 1 ребенок. К сожалению, 4 человека – в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", написал он.

Как прояснили ситуацию представители власти, вражеские снаряды попали в медучреждение и остановку.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта", — сообщает Терехов.

Местные каналы активно публикуют фото и видео последствий очередного обстрела врага. Как видно, удар был разрушительным:

Стоит заметить, что минувшая ночь и так не была спокойной для жителей Харькова, — вечером и ночью было слышно обстрелы, однако утром ударили в черте города.

Как сообщал "Телеграф", утром 20 июля россияне ударили по остановке транспорта в Харькове, вследствие чего погибло три человека, в числе которых маленький ребенок.