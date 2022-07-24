"Гарно підставили Туреччину": росія визнала провину в обстрілі Одеського порту
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Кремлівські прихвостні стверджують, що удару було завдано по військовому об’єкту (як зазвичай)
Причетність російських окупантів до масованого ракетного удару по морському порту в Одесі нарешті підтвердили офіційні прокремліські особи. Хоча днем раніше в Москві відмовлялися від досконалої атаки, 24 липня речник МЗС рф марія захарова заявила, що обстріл все ж таки був здійснений їх військовослужбовцями. За словами чиновниці, ракети вирішили знищити "український військовий катер".
Про це захарова написала в особистому Telegram-каналі. Її "щиросердне визнання" в черговій терористичній атаці на мирне місто вона підкріпила знущанням у бік президента Володимира Зеленського.
У своїй публікації "рупор" російського МЗС процитувала слова українського лідера про цінність будь-яких діалогів із російською стороною, а також додала трохи "особистої творчості".
"Ракети "Калібр" знищили об’єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", — наголосила Марія Захарова.
Соцмережі відразу вибухнули обуренням, нагадавши, що ще напередодні росія всіляко відгороджувалась від атаки на Одеський порт. Також користувачі відзначили, що подібним метанням рф з боку в бік Кремль лише підставляє Туреччину, яка раніше вступилася за російських політиків.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на обстріл Одеського порту відреагували в ООН. Як відомо, організація була одним із гарантів безпеки для вивезення українського зерна коридором у Чорному морі.
Також ми писали, чим, на думку експерта, може бути небезпечним такий ракетний обстріл Одеси для економіки України.