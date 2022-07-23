ООН "грізно" відреагувала на обстріл росіянами порту в Одесі

рф після підписання "зернового договору" в Туреччині наступного дня порушила його

У суботу, 23 липня, на 150-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в ООН висловилися про ракетний удар росії по порту Одеси.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє пресслужба організації. Генсек беззастережно засудив удари, завдані по українському порту в Одесі й нагадав усім сторонам, що виконання угод, підписаних у Стамбулі, є обов’язковим.

"Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу. Повне їх виконання російською федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", — так "грізно" засудив атаку порту Одеси Гутерреш.

Додамо, що російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту. Про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, ракети влучили у насосну станцію, де виникла незначна пожежа.

Нагадаємо, у п’ятницю в Стамбулі Україна уклала угоду з ООН та Туреччиною щодо експорту зерна Чорним морем через порти Одеси, Чорноморська та Південного. росія уклала аналогічну угоду з Анкарою та ООН. Крім того, рф окремо домовилася з ООН щодо експорту своїх с/г товарів та добрив.

У суботу росіяни накрили ракетами Одеський порт. У МЗС України вважають, що удар по порту став плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану.