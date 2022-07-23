Рус

Туреччина зробила дивну заяву щодо росії та удару по порту Одеси

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
697
Порт Одеси Новина оновлена 23 липня 2022, 17:41
Порт Одеси

У Туреччині кажуть, що росія заперечує провину за ракетний удар по порту в Одесі

У Туреччині заявили, що стурбовані ракетним ударом по порту в Одесі. Однак там також повідомляють, що росія заявила ніби "не має жодного відношення" до обстрілу.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Міністерства оборони Туреччини, голова відомства Хулусі Акар після вибуху провів переговори з українським колегою Олексієм Резніковим, а також із представниками росії.

"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно жодного відношення до цього нападу і що вони дуже уважно та детально вивчають питання", — сказав Акар.

За його словами, ситуація з обстрілами викликала у Туреччини глибоке занепокоєння, особливо з урахуванням того, що інцидент трапився наступного дня після укладання угоди про вивезення зерна.

Він також додав, що представники Туреччини, ООН, України та росії розпочали роботу в координаційному центрі з продовольства у Стамбулі.

Водночас, як повідомляє Анадолу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що морські постачання українського зерна розпочнуться вже за кілька днів.

Як повідомлялося раніше, 23 липня Одеса зазнала масованого ракетного удару з боку росіян. При цьому частина з них ударила по порту, звідки має вивозитись заблоковане зерно. В Україні це назвали "плювком в обличчя" ООН та Ердогану з боку російського керівництва.

Варто зазначити, що підписаний у Туреччині "зерновий договір", серед іншого, включає ще й пункт про "ненапад" на кораблі та об’єкти інфраструктури, де знаходиться продукція, що готується для вивезення.

Теги:
#Україна #Одеса #Туреччина #Росія