Туреччина зробила дивну заяву щодо росії та удару по порту Одеси

У Туреччині кажуть, що росія заперечує провину за ракетний удар по порту в Одесі

У Туреччині заявили, що стурбовані ракетним ударом по порту в Одесі. Однак там також повідомляють, що росія заявила ніби "не має жодного відношення" до обстрілу.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Міністерства оборони Туреччини, голова відомства Хулусі Акар після вибуху провів переговори з українським колегою Олексієм Резніковим, а також із представниками росії.

"Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно жодного відношення до цього нападу і що вони дуже уважно та детально вивчають питання", — сказав Акар.

За його словами, ситуація з обстрілами викликала у Туреччини глибоке занепокоєння, особливо з урахуванням того, що інцидент трапився наступного дня після укладання угоди про вивезення зерна.

Він також додав, що представники Туреччини, ООН, України та росії розпочали роботу в координаційному центрі з продовольства у Стамбулі.

Водночас, як повідомляє Анадолу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що морські постачання українського зерна розпочнуться вже за кілька днів.

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Як повідомлялося раніше, 23 липня Одеса зазнала масованого ракетного удару з боку росіян. При цьому частина з них ударила по порту, звідки має вивозитись заблоковане зерно. В Україні це назвали "плювком в обличчя" ООН та Ердогану з боку російського керівництва.

Варто зазначити, що підписаний у Туреччині "зерновий договір", серед іншого, включає ще й пункт про "ненапад" на кораблі та об’єкти інфраструктури, де знаходиться продукція, що готується для вивезення.