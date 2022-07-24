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Удар по Одесі – це помста Ердогану за приниження - Сергій Руденко

Автор
Сергій Руденко Сергій Руденко
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Ракетний удар по порту в Одесі Новина оновлена 24 липня 2022, 02:04
Ракетний удар по порту в Одесі

Український журналіст Сергій Руденко розглядає удар окупантів по сховищах з зерном у порту Одеси не лише як демонстрацію путіним сили

Кремлівський карлик дуже злопам'ятний. Сьогоднішній удар по Одесі це — не лише демонстрація сили російськими гопниками.

Сьогоднішній удар — дрібна і банальна помста Ердогану-миротворцю за приниження. Пам'ятаєте, як путін переминався з ноги на ногу? І ось в час, коли Ердоган і Гуттериш — на перших шпальтах світової преси, як учасники мирної угоди, путін обстрілює морський порт у Одесі.

Світ має справу з дрібним, мстивим, кровожерливим, бункерним дідом — серійним вбивцею. І світ має це нарешті зрозуміти.

Джерело: фейсбук Сергія Руденка

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Теги:
#Одеса #Путін #Зерно #Ракетний удар