Український журналіст Сергій Руденко розглядає удар окупантів по сховищах з зерном у порту Одеси не лише як демонстрацію путіним сили

Кремлівський карлик дуже злопам'ятний. Сьогоднішній удар по Одесі це — не лише демонстрація сили російськими гопниками.

Сьогоднішній удар — дрібна і банальна помста Ердогану-миротворцю за приниження. Пам'ятаєте, як путін переминався з ноги на ногу? І ось в час, коли Ердоган і Гуттериш — на перших шпальтах світової преси, як учасники мирної угоди, путін обстрілює морський порт у Одесі.

Світ має справу з дрібним, мстивим, кровожерливим, бункерним дідом — серійним вбивцею. І світ має це нарешті зрозуміти.

Джерело: фейсбук Сергія Руденка