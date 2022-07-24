Удар по Одесі – це помста Ердогану за приниження - Сергій Руденко
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Український журналіст Сергій Руденко розглядає удар окупантів по сховищах з зерном у порту Одеси не лише як демонстрацію путіним сили
Кремлівський карлик дуже злопам'ятний. Сьогоднішній удар по Одесі це — не лише демонстрація сили російськими гопниками.
Сьогоднішній удар — дрібна і банальна помста Ердогану-миротворцю за приниження. Пам'ятаєте, як путін переминався з ноги на ногу? І ось в час, коли Ердоган і Гуттериш — на перших шпальтах світової преси, як учасники мирної угоди, путін обстрілює морський порт у Одесі.
Світ має справу з дрібним, мстивим, кровожерливим, бункерним дідом — серійним вбивцею. І світ має це нарешті зрозуміти.
Джерело: фейсбук Сергія Руденка
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