"Вдарили по своїм політичними позиціями": Зеленський про ракетну атаку росії на порт Одеси

Атака на сховища зерна показала сутність росії як держави-терориста

Атакувавши за допомогою ракет сховища зерна в порту Одеси, окупанти завдали удару політичним позиціям своєї країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 150-го дня війни.

"Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з росією, якісь домовленості — бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для подібних заяв ", — упевнений голова. Української держави.

За словами Зеленського, в даний час у світі склалася практично одностайна думка про те, що удару було завдано саме військовими росії, і саме з метою пошкодити зерно, яке готувалося на експорт.

"Окупантам уже нікого не обдурити. Серед іншого, внаслідок цього удару пошкоджено будівлю Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поряд з історичними об’єктами Одеси, які є надбанням не лише української культури, а й культури Європи ", — сказав Зеленський.

Тому, впевнений президент Зеленський, масштабна та дипломатична підтримка України в усьому світі посилюватиметься, і наша країна зможе домогтися того, що їй почнуть постачати сучасні ефективні системи протиповітряної оборони, після чого варварські удари Росії втратить для неї будь-який сенс.

Нагадаємо, що в суботу, 23 липня, військові росії запустили чотири крилатих ракети по Одеському порту, при цьому дві з них вдалося збити. Удар спричинив шок у всьому світі, адже не минуло й доби, як був підписаний договір, в тому числі і з Москвою, про розблокування трьох наших портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення зерна та інших продуктів. . Зокрема, американський політик Пол Массар опублікував відразу кілька десятків постів з одним посилом: "Росія завжди бреше".