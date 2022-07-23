Радника Конгресу США розлютив удар по Одесі: "росія бреше завжди... Настав час далекобійних ракет"

Політик закликав допомогти Україні перемогти рф на війні, а потім ізолювати агресора

Ракетні удари росії по порту в Одесі 23 липня розлютили американського політика Пола Массаро, який опублікував відразу кілька десятків постів з одним посилом: "росія завжди бреше".

Старший радник Конгресу США Массаро не на жарт розійшовся у Twitter. Американського політика розлютило те, що росія порушила договір через кілька годин після його підписання.

Массаро навіть закликав США виділити Україні більше зброї, зокрема, далекобійні ракети та системи ППО для захисту неба.

"Ця нова російська терористична атака на Одеський порт, яка сталася лише через кілька годин після того, як рф погодилася не атакувати Україну, вимагає, щоб ми передали Україні 300-кілометрові ракети (політик мав на увазі ATACMS для HIMARS, — Ред.). Настав час ракет дальньої дії. Україні потрібний постійний протиракетний щит", — написав Пол.

росія ніколи не дотримуватиметься будь-якої угоди. Рішення – перемога України. І повна ізоляція росії

Росія, коли щось каже, бреше

Массаро закликав поставити в Україну ракети дальньої дії, а також присоромив ООН, яка засудила удари по порту Одеси, але не саму рф.

Массаро зазначив, що росія не виконує своїх угод, а тому варто ігнорувати рф на дипломатичному рівні, допомогти Україні виграти війну, ізолювати її, а потім насолоджуватися миром.

Массаро додав, що треба продовжувати озброювати Україну до повної перемоги — адже це єдиний спосіб перемогти терористичну державу, рф.

росія завдала удару по Одеському порту всього за кілька годин після того, як погодилася не робити цього. Ось з ким ми маємо справу

До речі, США нещодавно відмовили постачати ATACMS в Україну.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна уклала угоду з ООН та Туреччиною щодо експорту зерна Чорним морем через порти Одеси, Чорноморська та Південного. росія уклала аналогічну угоду з Анкарою та ООН. Крім того, рф окремо домовилася з ООН щодо експорту своїх с/г товарів та добрив.

Вже наступного дня росіяни накрили ракетами порт в Одесі. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що удар по порту став плювком президента рф володимира путіна в обличчя генеральному секретарю ООН Гутеррешу і президенту Туреччини Реджепу Ердогану, які були гарантами "зернової угоди". Проте в Кабміні вважають, що Україні все одно потрібно експортувати зерно. До речі, ООН засудила обстріл українського порту, але не росію.