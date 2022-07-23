США відмовили Україні у далекобійних ракетах: вони дістали б до Кримського мосту

США хоче уникнути глобального конфлікту

У США не хочуть надавати Україні ракети ATACMS для HIMARS, дальність стрілянини яких становить 300 км і з нашої країни вони можуть дістати не лише до окупованого Криму, а й у росію та Білорусь за потреби.

Причину озвучив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, є побоювання, що це може призвести до третьої світової війни. Він послався на слова американського лідера, що високоточні боєприпаси для HIMARS готові надати в США, але не ракети великої дальності. Важливою метою США, за його словами, є не лише підтримка України, а й недопущення руху у бік Третьої світової.

Прозвучали слова на безпековому форумі в Аспені. Зазначимо, що напередодні заяви Байден підписав документ про виділення для України додаткового озброєння. Окрім HIMARS, кількість яких в Україні досягне 20 після постачання, там вказано боєприпаси та майже шість сотень сучасних дронів.

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ATACMS були важливими для України — навіть на тлі переговорів про передачу таких ракет із Криму пішла частина російського флоту до Новоросійська. Причина відплиття — саме початок переговорів, упевнений військовий експерт Олег Жданов.

Але не лише ракети ATACMS мають лякати українських ворогів. "Телеграф" повідомляв про дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які має отримати Україна.