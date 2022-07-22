США поставлять Україні ще HIMARS та секретні дрони-вбивці: подробиці

Білий дім прозвітував про військову допомогу Україні

У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф президент США Джо Байден підписав документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги — на суму $270 млн.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, який у п’ятницю дав закритий брифінг для ЗМІ.

До складу нового пакету військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

Таким чином, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів. Кірбі також додав, що кількість HIMARS в Україні досягне 20 (16 від США та 4 від інших союзників).

Зазначимо, ударні безпілотники Phoenix Ghost – це новинка від компанії Aevex Aerospace і про них інформації в мережі не так багато.

Що відомо:

дрон призначений для знищення цілей

схожий на Switchblade

може злітати вертикально

розроблявся на замовлення повітряних сил США

час польоту – близько 6 годин

оснащений інфрачервоною камерою

бойова частина дозволяє знищувати середньоброньовані цілі

розроблявся з урахуванням бойових дій на Донбасі до початку повномасштабної війни з окупантами

Зазначимо, що США можуть поставити в Україну також далекобійні боєприпаси до HIMARS, що дозволить системі стріляти на 300 км.

Куди можуть вдарити ATACMS ракети для HIMARS при дальності до 300 км

Нагадаємо, лише кілька РСЗВ HIMARS практично повністю зупинили наступ окупантів на Донбасі. Попри заяву пропагандистів, у США зазначили, що жодна система ще не була втрачена у бою. Але це не завадить пропагандистам зняти сюжет про нібито знищення американської РСЗВ. Нещодавно в мережі сплив відповідний документ.