"Вдалося стабілізувати ситуацію": Залужний розповів про ситуацію на фронтах

HIMARS дуже допомогли українським захисникам

Ситуація на фронтах залишається напруженою, але повністю контрольованою українськими захисниками.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, він поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та розповів йому про оперативну обстановку.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована", — повідомив він.

За його словами, важливим фактором, що дозволив утримати позиції, стало своєчасне прибуття в Україну реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS. З їхньою допомогою українським військовим вдається завдавати точних ударів по російських пунктах управління, а також складів боєкомплекту та палива.

Залужний також додав, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України він та Міллі синхронізували запити української сторони.

Як повідомлялося раніше, американські аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни фокусують основні зусилля для наступу на Бахмут та Сіверськ. Крім того, вони також готуються відновити наступ на Слов’янськ та тримають позиції у Харківській області та на півдні країни.