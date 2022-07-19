Укр

"Удалось стабилизировать ситуацию": Залужный рассказал о ситуации на фронтах

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Установки HIMARS на службе ВСУ
Установки HIMARS на службе ВСУ

HIMARS сильно помогли украинским защитникам

Ситуация на фронтах остается напряженной, но полностью контролируемой украинскими защитниками.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, он пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и рассказал ему об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", — сообщил он.

По его словам, важным фактором, который позволил удержать позиции, стало своевременное прибытие в Украину реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. С их помощью украинским военным удается наносить точные удары по российским пунктам управления, а также складам боекомплекта и топлива.

Залужный также добавил, что накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины он и Милли синхронизировали запросы украинской стороны.

Как сообщалось ранее, американские аналитики из Института изучения войны сообщили, что россияне фокусируют основные усилия для наступления на Бахмут и Северск. Кроме того, они также готовятся восстановить наступление на Славянск и держат позиции в Харьковской области и на юге страны.

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#Украина #США #Марк Милли #Валерий Залужный