"Удалось стабилизировать ситуацию": Залужный рассказал о ситуации на фронтах

HIMARS сильно помогли украинским защитникам

Ситуация на фронтах остается напряженной, но полностью контролируемой украинскими защитниками.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, он пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и рассказал ему об оперативной обстановке.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", — сообщил он.

По его словам, важным фактором, который позволил удержать позиции, стало своевременное прибытие в Украину реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. С их помощью украинским военным удается наносить точные удары по российским пунктам управления, а также складам боекомплекта и топлива.

Залужный также добавил, что накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины он и Милли синхронизировали запросы украинской стороны.

Как сообщалось ранее, американские аналитики из Института изучения войны сообщили, что россияне фокусируют основные усилия для наступления на Бахмут и Северск. Кроме того, они также готовятся восстановить наступление на Славянск и держат позиции в Харьковской области и на юге страны.