Окупанти намагаються просунутися на новому напрямку на сході: карта боїв в Україні

Окупанти продовжують атакувати Україну по землі та ракетами з повітря

Російські війська активізувалися, але закінчення оперативної паузи не викликало масових штурмів. В Інституті вивчення війни сумніваються, що викличе, попри наказ глави російської міноборони про це. Основний удар окупанти спрямовують на Сіверськ та Бахмут.

Згідно з картами та аналітикою фахівців зі США, вони також готуються відновити наступ на Слов’янськ і тримають позиції в Харківській області та на півдні країни. Також активізувалися на Донецькому напрямку у бік Авдіївки.

Ворог не заявляв про захоплення якихось територій в Україні та продовжує масовані обстріли.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

На південний схід від Ізюму ворог продовжує обстрілювати населені пункти — Долину, Дібрівне, Іванівку, Мазанівку, Богородичне, Курульку. У бік Слов’янська підтверджених наземних ударів був.

Сіверськ

Атаки у бік Сіверська були, але їх відбивали. Росвійська безрезультатно штурмували Григорівку та Верхньокам’янку. У районі Івано-Дар’ївки, Берестового та Білогорівки тривають бої. Окупанти намагаються створити умови для прямого штурму Сіверська, місто та околиці під обстрілом.

Бахмут

Наземні атаки на Бахмутському напрямі продовжуються, окупанти намагалися просунутися біля Яковлівки та Новолуганського. Населені пункти в районі під обстрілом та ударами з повітря.

Авдіївка

Окупанти намагаються прориватися у бік Авдіївки, ворог атакує Мар’їнку, намагається прорватися в районах Михайлівки, Павлівки, Новомихайлівки — все на околицях Донецька. Росіяни хочуть просунутися на цьому напрямі.

Карта боїв на сході України

Харків

Ворог продовжує атакувати ракетами Харків та інші населені пункти області та утримувати оборонні позиції.

Карта боїв у Харкові

Південь України

Окупанти продовжують тримати оборону та намагаються перешкодити нормальному постачанню українських військових, вони обстрілювали як цивільну, так і військову інфраструктуру не лише вздовж лінії фронту. Ворог скупчується у густонаселених районах, щоби закритися жителями від українських ударів. Повідомляється про знищення складу боєприпасів у Лазурному Херсонській області — вибухи в курортному селищі чули кілька годин, окупанти зайняли там одну з порожніх баз відпочинку — сезону 2022 року немає через окупацію.

Карта боїв на півдні

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дослідники інституту вивчення війни висунули гіпотезу про те, що росія все ж таки не залишила планів захопити Харків. В Україні вже відреагували, зазначивши, що єдиний план росії — смерть та знищення.