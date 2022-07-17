Кримський міст та ЗСУ: бити чи не бити

У росії знову панікують через заяви українських спікерів

Керченський міст (який більш відомий як Кримський) вкотре став предметом гострих дискусій та погроз. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним у суботу, 16 липня, заявив, що Кримський міст може стати об’єктом поразки ЗСУ, як тільки у нашої армії "з’явиться перша технічна можливість".

За словами Арестовича, міст розташовується на українській території, ним йде постачання російської армії технікою, "значить, його треба поламати". Раніше про те, що Кримський міст є пріоритетною метою для ЗСУ, заявляв генерал-майор Дмитро Марченко. Той самий Арестович також натякав на можливість знищення Кримського мосту – у ракурсі нових поставок американської високоточної зброї Києву.

У росіян із цього приводу – традиційна істерика. Черговими погрозами почав сипати керівник російського Радфеду Андрій Клішас.

Військові експерти розповіли " Телеграфу ", чи може Україна вдарити по Кримському мосту.

Україна має право знищити Кримський міст, але поки що не готова

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський вважає, що на сьогодні таке завдання не стоїть.

"По-перше, це вкрай складно. Якщо ми говоримо про операцію, яка має на меті знищити Кримський міст як об’єкт, то ми до цього просто не готові. Подряпати цей міст можемо, а знищити як об’єкт, повністю знищити – таких можливостей в нас на даний момент немає", – зазначає експерт.

Є, за його словами, й інший нюанс – знищення Кримського мосту послабить супротивника, але не позбавить його можливості здійснювати ті чи інші дії на тому напрямку. Мосту не було, а Крим захопили, нагадує полковник.

"Моя особиста думка – я б поки що міст не чіпав. Якщо нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, ми ставимо противника під прямий вогневий контроль. І фактично оточуємо його в Криму. А практично оточеному противнику варто дати можливість шляху відступу. І потенційно таким шляхом є Кримський міст, — пояснює Сергій Грабський. — Нехай відходять по ньому. І чим більше їх піде, тим більше життів буде врятовано, у тому числі наших військовослужбовців. До того ж, ми не настільки кровожерливі, щоб бажати знищення всіх російських військ. Нехай відступають, нехай біжать”.

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Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розмірковує так:

"Україна, судячи з офіційних повідомлень, справді обіцяла не завдавати ударів з наданого нам озброєння по території росії. Однак на окупований Крим і райони Донбасу це зобов’язання не може і не повинно поширюватися, оскільки вони є міжнародно-визнаною територією України. Відповідно, і міст через Керченську протоку є законною військовою метою, оскільки через неї здійснюється постійне постачання армії вторгнення.

Обстріл цього мосту, коли і якщо Україна отримає такі можливості, буде дуже бажаним як з іміджевої, так і з військової точки зору, вважає Денис Попович.

"Російські військові всерйоз побоюються саме такого розвитку подій і намагаються максимально убезпечити цю споруду", – наголошує експерт.

Після цього сенсу утримувати Крим у росіян не буде

При цьому, зазначає Сергій Грабський, треба розуміти, що Крим на сьогоднішній день використовується як стартовий майданчик для виходу в море носіїв крилатих ракет – і ударів по материковій Україні.

Крім того, півострів розглядається як тиловий майданчик для забезпечення підрозділів російської армії, які діють на Херсонському та Північно-Таврійському напрямках.

"У ширшій перспективі Крим під контролем Росії є загрозою як військово-морська база для судноплавства в тому регіоні. Як приклад, ми вже зараз не можемо говорити про вільне пересування вантажних суден в акваторії Чорного моря", — нагадує полковник.

"Що ми можемо протиставити загрозі з півдня? Все залежатиме від того, як розвиватимуться наші дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. З виходом на берег Дніпра, після звільнення правобережної частини Херсонщини, ми фактично ставимо під вогневий контроль і значно послаблюємо угруповання противника, "Якщо вдасться наступний етап операції — звільнення Північно-Таврійського спрямування, то ми отримуємо можливість розміщення ударних систем безпосередньо на узбережжі Азовського та Чорного морів. З тих позицій ми можемо тримати під контролем майже весь Крим. Що значно ускладнить противнику виконання його завдань. Після цього сенсу утримувати Крим у росіян не буде. Тому що все, що там буде розміщене, стане мішенями для української армії".