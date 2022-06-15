Окупантам варто хвилюватися: український генерал назвав ціль номер один для ЗСУ

Керченський міст допомагає окупантам постачати свою армію на півдні України

Кримський міст, що з’єднує окупований півострів з росією, є головною ціллю для атаки ЗСУ, які вже 112 днів ведуть війну за незалежність України після повномасштабного вторгнення рф.

Про це в інтерв’ю radiosvoboda заявив генерал-майор Дмитро Марченко.

Марченко зазначив, що Керченський міст є пріоритетною ціллю, і це не є військовою таємницею ні для українців, ні для росіян. Крім того, генерал вважає, що після того, як Україна "обріже цю кишку", в росії почнеться паніка і жителі Криму швидко знайдуть українські прапори, щоб зустрічати визволителів.

"Керченський міст є ціллю? Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Ми основну кишку підтягування резервів повинні обрізати. Як тільки ми це зробимо, у них почнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, бо, на жаль, населення там таке", — заявив генерал-майор.

Додамо, що Керченський міст рф використовує для перекидання військ, техніки та запасів на окуповану територію. У травні радник голови МВС Віктор Андрусів заявляв, що цей об’єкт буде зруйновано, що викликало істерику у загарбників. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому Україна досі не знищила цю транспортну артерію.