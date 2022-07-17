У росії знову почали загрожувати Україні через Кримський міст

Із Москви знову почали кричати про необхідність "демілітаризації України"

Керченський міст (більш відомий як Кримський) все частіше стає предметом обговорення багатьох політиків, зокрема російських. Загроза удару українськими ракетами по цьому об’єкту, який може вважатися однією з пріоритетних цілей, дедалі більше непокоїть кремлівських окупантів. Саме тому керівник російського Радфеду Андрій Клішас знову почав говорити про необхідність "демілітаризувати" Україну — цього разу всю.

Політика цитують численні росЗМІ, передає "Телеграф". Як виявилося, Клішас вважає, що значно більшою загрозою є спроба українських громадян захиститися від незаконного військового вторгнення росії, а не, власне, сама оголошена путіним війна.

Владу України він називає не інакше як "хунтою", а також каже, що під "денацифікацію" має потрапити вся територія нашої країни. Інакше ж, на його думку, росії постійно щось загрожуватиме — нібито як самій території, так і громадянам разом з інфраструктурою.

Варто зазначити, що аж ніяк не дипломатичні висловлювання Клішаса викликали у більшості українців відверті веселощі. Хтось цікавиться, які шляхи відступу з Криму, крім мосту, мають росіяни, інші — обіцяють якнайшвидшу помсту за всі смерті та сльози, які путінський режим приніс до України.

Варто зазначити, що на можливість знищення Кримського мосту раніше натякав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Таким чином, він прокоментував нові поставки американської високоточної зброї Києву.

Підтримує ідею з ліквідацією цієї споруди та експерт з питань окупованих територій Юрія Смілянського. На його думку, Кримський півострів зараз перетворений росією на справжню військову базу, на що Україна має дати гідну відповідь.