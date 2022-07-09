Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна – Тарас Березовець висловився про потенційний удар ЗСУ по Кримському мосту

Колишній командувач військ НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав назвав Кримський міст легітимною ціллю для ЗСУ.

У свою чергу радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" заявив, що на даний момент удар по Кримському мосту навряд чи доцільний.

Щоправда, той самий Арестович похвалився підсумками роботи отриманих від США реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і натякнув на Кримський міст.

Безумовно, Кримський міст (чи, як його ще називають, Керченський міст) – легітимна ціль для ЗСУ. Він знаходиться на українській тимчасово окупованій території, у наших територіальних водах. І веде до Автономної Республіки Крим, яка, згідно з міжнародними нормами, була і є частиною України. Як і судноплавна частина Керченської протоки.

На своїй території ми можемо будь-що, будувати чи знищувати.

Кримський міст збудовано незаконно, з порушенням українського та міжнародного законодавства. І в майбутньому обов’язково буде знищено, оскільки має стратегічне значення для росії. Наразі через нього йде потік військових вантажів. І ця військова артерія має бути – і буде – знищена. Скоріш за все, ракетами класу "земля-земля".

Щодо ударів по мосту протикорабельними ракетами, як той самий "Гарпун", фахівці вже давали роз’яснення, що вони навряд чи зможуть вразити подібну конструкцію – через її особливості. Так що на даний момент ми не маємо ракет потрібного класу, які могли б знищити хоча б одну опору, один проліт даного мосту, зробивши його непридатним для використання.

Ще один реалістичний варіант знищення Кримського мосту – використання РСЗВ HIMARS. І коли буде деокуповано Херсонську область чи тимчасово непідконтрольну частину Запорізької – цілком можна буде завдати такого удару.

Не варто забувати і про тактичний ракетний комплекс "Точка-У", який також є у нашому розпорядженні.

Але в районі Кримського мосту окупанти мають досить потужну систему протиповітряної оборони (ППО). Тож "Точку-У" вони, в принципі, перехопити можуть. А ось HIMARS – навряд…

Міст у будь-якому випадку буде зруйнований. Але не вщент, а до стану, щоб росіяни не могли його використовувати. А надалі військово-політичне керівництво України вирішить – чи залишати цей міст для зв’язку з Краснодарським краєм чи ні.

Ну, а заява Брідлава – чіткий сигнал росіянам. Колишніх генералів, тим більше командуючих силами НАТО, не буває. Тож він озвучив не особисту точку зору, а позицію військового істеблішменту США. Більш ніж прозорий натяк на можливість завдання удару по хворій для рф точці. Адже руйнація Керченського мосту в символічному сенсі, в значенні престижу, буде порівняно з потопленням десяти крейсерів "Москва". Це буде величезна поразка для путінського режиму. А тому потрібно створити всі умови, щоби це сталося.

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