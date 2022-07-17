Крымский мост и ВСУ: бить или не бить

В россии снова истерят из-за заявлений украинских спикеров

Керченский мост (который более известен как Крымский) в очередной раз стал предметом острых дискуссий и угроз. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с правозащитником Марком Фейгиным в субботу, 16 июля, заявил, что Крымский мост может стать объектом поражения ВСУ, как только у нашей армии "появится первая техническая возможность".

По словам Арестовича, мост располагается на украинской территории, по нему идет снабжение российской армии техникой, "значит, его надо поломать". Ранее о том, что Крымский мост является приоритетной целью для ВСУ, заявлял генерал-майор Дмитрий Марченко. Всё тот же Арестович также намекал на возможность уничтожения Крымского моста – в ракурсе новых поставок американского высокоточного оружия Киеву.

У россиян по этому поводу – традиционная истерика. Очередными угрозами начал сыпать руководитель российского Совфеда Андрей Клишас.

Военные эксперты рассказали "Телеграфу", может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

Украина имеет право уничтожить Крымский мост, но пока не готова

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский считает, что на сегодня такая задача не стоит.

"Во-первых, это крайне сложно. Если мы говорим об операции, которая имеет целью уничтожить Крымский мост как объект, то мы к этому просто не готовы. "Поцарапать" этот мост можем, а уничтожить как объект, полностью уничтожить – таких возможностей у нас на данный момент нет", – отмечает эксперт.

Есть, по его словам, и другой нюанс – уничтожение Крымского моста ослабит противника, но не лишит его возможности осуществлять те или иные действия на том направлении. Моста не было, а Крым захватили, напоминает полковник.

"Моя личное мнение – я бы пока мост не трогал. Если нам удастся выйти на побережье Азовского моря, мы ставим противника под прямой огневой контроль. И фактически окружаем его в Крыму. А практически окруженному противнику стоит дать возможность пути отступления. И потенциально таким путем является Крымский мост, – поясняет Сергей Грабский. – Пусть отходят по нему. И чем больше их уйдет, тем больше жизней будет спасено, в том числе наших военнослужащих. К тому же, мы не настолько кровожадные, чтобы желать уничтожения всех российских войск. Пусть отступают, пусть бегут".

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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает так:

"Украина, судя по официальным сообщениям, действительно обещала не наносить удары из предоставленного нам вооружения по территории россии. Однако на оккупированный Крым и районы Донбасса это обязательство не может и не должно распространяться, поскольку они – международно-признанная территория Украины. Соответственно, и мост через Керченский пролив является законной военной целью, поскольку через него осуществляется постоянное снабжение армии вторжения".

Обстрел этого моста, когда и если Украина получит такие возможности, будет весьма желателен, как с имиджевой, так и с военной точки зрения, считает Денис Попович.

"Российские военные всерьез опасаются именно такого развития событий и пытаются максимально обезопасить это сооружение", – подчеркивает эксперт.

После этого смысла удерживать Крым у россиян не будет

При этом, отмечает Сергей Грабский, надо понимать, что Крым на сегодняшний день используется как стартовая площадка для выхода в море носителей крылатых ракет – и нанесения ударов по материковой Украине.

К тому же, полуостров рассматривается как тыловая площадка для обеспечения подразделений российской армии, которые действуют на Херсонском и Северо-Таврийском направлениях.

"В более широкой перспективе Крым под контролем рф является угрозой как военно-морская база для судоходства в том регионе. Как пример, мы уже сейчас не можем говорить о свободном передвижении грузовых суден в акватории Чорного моря", – напоминает полковник.

"Что мы можем противопоставить угрозе с юга? Всё будет зависеть от того, как станут развиваться наши действия на Запорожском и Херсонском направлениях. С выходом на берег Днепра, после освобождения правобережной части Херсонщины, мы фактически ставим под огневой контроль и значительно ослабляем группировку противника, которая обеспечивается с Крыма, – поясняет Сергей Грабский. – Если удастся следующий этап операции – освобождение Северо-Таврийского направления, то мы получаем возможность размещения ударных систем непосредственно на побережье Азовского и Черного морей. С тех позиций мы можем держать под контролем почти весь Крым. Что значительно усложнит противнику выполнение его задач. После этого смысла удерживать Крым у россиян не будет. Потому что всё, что там будет размещено, станет мишенями для украинской армии".