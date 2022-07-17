В россии снова начали угрожать Украине из-за Крымского моста

Из Москвы снова начали кричать о необходимости "демилитаризации Укрианы"

Керченский мост (больше известный как Крымский) все чаще становится предметом обсуждения множества политиков, в том числе российских. Угроза удара украинскими ракетами по этому объекту, который может считаться одной из приоритетных целей, все больше беспокоит кремлевских оккупантов. Именно поэтому руководитель российского Совфеда Андрей Клишас снова начал говорить о необходимости "демилитаризировать" Украину — на этот раз всю.

Политика цитируют многочисленные росСМИ, передает "Телеграф". Как оказалось, Клишас считает, что куда большей угрозой является попытка украинских граждан защититься от незаконного военного вторжения рф, а не, собственно, сама объявленная путиным война.

Властей Украины он величает не иначе как "хунтой", а также говорит, что под "денацификацию" должна попасть вся территория нашей страны. Иначе же, по его мнению, россии постоянно будет что-то угрожать — как якобы самой территории, так и гражданам вместе с инфраструктурой.

Стоит отметить, что отнюдь не дипломатические высказывания Клишаса вызвали у большинства украинцев откровенное веселье. Кто-то интересуется, какие пути отступления из Крыма, кроме моста, имеются у россиян, другие — обещают скорейшую месть за все смерти и слезы, которые путинский режим принес в Украину.

Стоит отметить, что на возможность уничтожения Крымского моста ранее намекал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Таким образом он прокомментировал новые поставки американского высокоточного оружия Киеву.

Поддерживает идею с ликвидацией этого сооружения и эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрия Смелянский. По его мнению, Крымский полуостров сейчас превращен россией в настоящую военную базу, на что Украина должна дать достойный ответ.