Ракетна загроза для всієї країни: у Чорному морі знову побільшало російських кораблів

Кількість небезпечних боєприпасів, які можуть бути випущені по мирній інфраструктурі, також зросла

Із портів окупованого Кримського півострова знову випустили кілька додаткових російських військових кораблів для посилення одиниць ворожого флоту, що вже присутні в Чорному морі. На ранок 14 липня їхня загальна кількість становила вісім, п’ять з яких є носіями крилатих ракет.

Таку інформацію повідомили у свіжому зведенні оперативного командування "Південь". Як зазначають українські військовослужбовці, присутність надводних та підводних військових об’єктів у морі несе небезпеку фактично для всієї території України, а не лише південних областей.

Всього корабельне угруповання росіян поки становить вісім одиниць — три надводні ракетні носії, два підводні човни і три великі десантні судна. Усього на їхньому борту може розміщуватися до 32 ракет типу "Калібр".

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Водночас військові зазначають, що боротьба з ворогом активно продовжується на суші, зокрема на Одещині. У регіоні було засуджено до восьми років позбавлення волі російського агента-іноземця. Чоловік періодично приїжджав на територію України, плануючи низку терористичних атак. Його дії контролювалися спецслужбами рф, які знаходяться в невизнаному Придністров’ї.

Насамперед плани агента несли небезпеку волонтерським та патріотичним організаціям, також він вів спостереження за переміщеннями військової техніки ЗСУ. Втім, тепер шпигун не зможе допомогти ворогові, адже надійно захований за стінами в'язниці.

Тим часом, південь України продовжує страждати від російських атак. Як повідомляв "Телеграф", ранок 14 липня почався з вибухів у прифронтовому Миколаєві. Відомо про попадання ворожих ракет до кількох цивільних об’єктів.