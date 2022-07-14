У Миколаєві пролунала серія вибухів: над містом чорний дим, є прильоти (фото, відео)

Перший вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги

Ранок четверга, 14 липня, розпочався в Миколаєві з низки потужних вибухів. Попередньо повідомляється про кілька можливих місць прильотів, у місті видно одразу кілька вогнищ задимлення. Вибухова хвиля також зашкодила кілька будівель, вибивши десятки вікон.

Перші зацензурені фото та відео в мережі виклали Telegram-канал "Новини Миколаїв" та місцеве видання "Новини N". Трохи пізніше, вже після відбою сигналу тривоги, мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив факт атаки росіян — пошкоджено кілька об’єктів мирної інфраструктури.

Варто зазначити, що перший вибух у Миколаєві пролунав за п’ять хвилин до оголошення повітряної тривози. Через якийсь час місто здригнулося ще від кількох ракет, найімовірніше випущених з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Так виглядає затьмарена панорама міста після вибухів

Момент одного з прильотів

"Рашисти знову поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві, — написав у своєму Telegram Сєнкевич. — На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади".

Удар був настільки сильним, що вікна в будинках геть повибивало

Хмара диму проглядається з різних ракурсів

Інформація про постраждалих та можливих загиблих поки що уточнюється, поки немає навіть попередніх цифр. Однак наслідки, судячи з реакції місцевих ресурсів, можуть бути дуже серйозними. Також є припущення, що одна з ракет потрапила до житлового багатоповерхового будинку.

Дим піднімається відразу за висотками

Зазначимо, що Миколаїв постійно перебуває на лінії вогню російських окупантів. Декілька днів тому також було зафіксовано "прильоти" — ймовірно, як помста за підірваний склад боєприпасів у Новій Каховці.

Напередодні ж, як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували крилатими ракетами Краматорськ та Костянтинівку Донецької області.