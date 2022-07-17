Запустіння, вибухи та складнощі з евакуацією: як живе в окупації Лазурне на Чорному морі (фото, відео)

Море і пляжі прекрасні, ось тільки користуватися ними небезпечно і нема кому

Херсонські курорти як в Азовському, так і в Чорному морі простоюють — під час окупації ними скористатися бажаючих небагато, там більшу частину пляжів, як, наприклад, у Лазурному, росіяни замінували.

Але це не особливо їх уберегло — у соцмережах окупованого Херсона повідомляють про масштабні вибухи у районі бази "Чайка" у Лазурному. Вибухів було настільки багато, що мешканцям рекомендували закрити вікна через дим, попередньо вибухали боєприпаси ворога.

Лазурне — одне із трьох курортних селищ України на березі Чорного моря, які утворюють звичне літнє тріо курортів, поряд із Залізним Портом та Скадовськом. Вони в окупації із 24 лютого.

Чорне море традиційно притягувало до селища туристів

До російського вторгнення в Лазурному мешкали трохи більш як 3 тисяч людей, скільки з них залишилося — порахувати складно. Але заточена під літо з туристами інфраструктура не витримує — заклади не відкрилися, як і багато відпочинкових баз. На дорогах, де у звичайний час було не проїхати через машини — порожньо.

Пляжі чисті, море тепле, але бажаючих купатися небагато.

Навіть дуже популярні в Лазурному місця – колесо огляду біля моря та пам’ятний знак з яким багато хто фотографувався – перебувають у запустінні.

Колесо огляду

Пам’ятний знак у Лазурному

Багато жителів курортних селищ виїхали — провівши в дорозі, яка раніше займала кілька годин, добу і більше. Виїхати з окупації в підконтрольну частину України можна в основному лише через Василівку Запорізької області. Пропускають на блокпосту всього кілька годин на день, люди проводять ніч хто десь і назавтра знову в чергу із сотень машин. На трасі організували стихійну торгівлю, де продають пляшку води за 80 грн. Таких блокпостів на штяху три.

Різнотрав’я буйствує

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для мешканців окупованих територій біля моря втрата сезону – не єдина неприємність. Росіяни вигадали нове знущання — висилку за проукраїнську позицію чи взагалі невдоволення росією. Не кращою є ситуація з сезоном 2022 і на Азовському узбережжі області — в Щасливцевому порожньо.