Запустение, взрывы и сложности с эвакуацией: как живет в оккупации Лазурное на Черном море (фото, видео)

Море и пляжи прекрасны, вот только пользоваться ими опасно и некому

Херсонские курорты как в Азовском, так и в Черном море простаивают — во время оккупации ими воспользоваться желающих немного, там более часть пляжей, как например в Лазурном, россияне заминировали.

Но это не особо их уберегло — в соцсетях оккупированного Херсона сообщают о масштабных взрывах в районе базы "Чайка" в Лазурном. Взрывов было настолько много, что жителям рекомендовали закрыть окна из-за дыма, предварительно — взрывались боеприпасы врага.

Лазурное — один из трех курортных поселков Украины на берегу Черного моря, которые образовывают привычное летнее трио курортов, наряду с Железным Портом и Скадовском. Они в оккупации с 24 февраля.

Черное море традиционно притягивало в поселок туристов

До российского вторжения в Лазурном жили чуть более 3 тысяч человек, сколько из них осталось — посчитать сложно. Но заточенная под лето с туристами инфраструктура не выдерживает — заведения не открылись, как и многие базы отдыха. На дорогах, где в обычное время было не проехать из-за машин — пусто.

Пляжи чистые, море теплое, но желающих купаться немного.

Даже очень популярные в Лазурном места — колесо обозрения у моря и памятный знак с которым многие фотографировались — пребывают в запустении.

Колесо обозрения

Памятный знак в Лазурном

Многие жители курортных поселков выехали — проведя в дороге, которая ранее занимала несколько часов сутки и более. Выехать из оккупации в подконтрольную часть Украины можно в основном только через Васильевку Запорожской области. Пропускают на блокпосту всего несколько часов в день, люди проводят ночь кто где и назавтра снова в очередь из сотен машин. На трассе организовали стихийную торговлю, где продают бутылку воды по 80 грн. Таких блокпостов на пути три.

Разнотравье буйствует

Ранее "Телеграф" сообщал, что для жителей оккупированных территорий у моря потеря сезона — не единственная неприятность. Россияне придумали новое издевательство — высылку за проукраинскую позицию или вообще недовольство россией. Не лучше ситуация с сезоном 2022 и на Азовском побережье области — в Счастливцево пусто.