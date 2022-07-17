Запустение, взрывы и сложности с эвакуацией: как живет в оккупации Лазурное на Черном море (фото, видео)
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Море и пляжи прекрасны, вот только пользоваться ими опасно и некому
Херсонские курорты как в Азовском, так и в Черном море простаивают — во время оккупации ими воспользоваться желающих немного, там более часть пляжей, как например в Лазурном, россияне заминировали.
Но это не особо их уберегло — в соцсетях оккупированного Херсона сообщают о масштабных взрывах в районе базы "Чайка" в Лазурном. Взрывов было настолько много, что жителям рекомендовали закрыть окна из-за дыма, предварительно — взрывались боеприпасы врага.
Лазурное — один из трех курортных поселков Украины на берегу Черного моря, которые образовывают привычное летнее трио курортов, наряду с Железным Портом и Скадовском. Они в оккупации с 24 февраля.
До российского вторжения в Лазурном жили чуть более 3 тысяч человек, сколько из них осталось — посчитать сложно. Но заточенная под лето с туристами инфраструктура не выдерживает — заведения не открылись, как и многие базы отдыха. На дорогах, где в обычное время было не проехать из-за машин — пусто.
Пляжи чистые, море теплое, но желающих купаться немного.
Даже очень популярные в Лазурном места — колесо обозрения у моря и памятный знак с которым многие фотографировались — пребывают в запустении.
Многие жители курортных поселков выехали — проведя в дороге, которая ранее занимала несколько часов сутки и более. Выехать из оккупации в подконтрольную часть Украины можно в основном только через Васильевку Запорожской области. Пропускают на блокпосту всего несколько часов в день, люди проводят ночь кто где и назавтра снова в очередь из сотен машин. На трассе организовали стихийную торговлю, где продают бутылку воды по 80 грн. Таких блокпостов на пути три.
Ранее "Телеграф" сообщал, что для жителей оккупированных территорий у моря потеря сезона — не единственная неприятность. Россияне придумали новое издевательство — высылку за проукраинскую позицию или вообще недовольство россией. Не лучше ситуация с сезоном 2022 и на Азовском побережье области — в Счастливцево пусто.