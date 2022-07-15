Закрытые магазины и затишье на пляжах: как выживает курорт Счатливцево в оккупации (видео)

Люди не рискуют без надобности лишний раз выходить на пляжный отдых

Летний сезон на Азовском море всегда приносил большое количество денег местным жителям благодаря наплыву туристов со всей Украины и даже из-за границы. Однако сейчас городку Счастливцево приходится буквально бороться за выживание, ведь он находится в оккупации, а подобный факт не способствует привлечению отдыхающих.

Как выглядят знаменитые пляжи в разгар пляжного сезона, показала одна из местных жительниц на YouTube-канале "Кирилловка.Укр". Женщина специально проехалась на ранее наиболее людным местам Счастливцево, дабы продемонстрировать запустение и уныние, пришедшее сюда вместе с "русским миром".

Центральный пляж, так любим многими отдыхающими, сейчас практически пустует. Между редкими любителями выбраться к морю может оставаться расстояние до 100 метров — там, где раньше яблоку негде было упасть. Никаких криков детей, зазывных предложений приобрести еду или сувенирную продукцию, а также наблюдающих спасателей здесь нет.

Центральный пляж 13 июля

Чуть получше ситуация на пляже Лионель — как говорит наблюдательница, по неизвестным на то причинам. Впрочем, увеличение загорающих местных до трех-четыре компаний вместо одной не слишком делает "погоду" известному курорту на Азовском море. И такая ситуация наблюдается в 11 час дня — еще даже не пик жарких температур.

Совсем печально выглядит и знаменитая "Стометровка" — зона для предпринимателей, обустроенная на проходе к центральному пляжу. Общим благоустройством местности здесь занялись лишь в 2018 году, после чего набережная с кучей магазинчиков и кафешек преобразилась. Многие туристы здесь могли приобрести что-то на память или хорошо покушать перед походом на пляж. Однако сейчас здесь царит запустение и тишина. Как, в принципе, и везде, куда ступает своей ногой российский оккупант.

Еще никогда на "Стометровке" не было так тихо

Единственные, кому сейчас лучше всех, это местные медузы, которые в отсутствие массового наплыва отдыхающих, плавают у самой кромки берега, наслаждаясь спокойствием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приходится существовать и другим курортным зонам на Арабатской Стрелке. Спойлеры — везде картина очень схожая, ведь отдыхать на пляжи приходят лишь наиболее смелые местные жители.

Также мы писали о происходящем в Кирилловке, которая всегда славилась своими местами для проведения летнего отпуска или уик-энда.