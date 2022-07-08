Красивый и безлюдный: как сейчас выглядит оккупированный курорт на Арабатской стрелке

Номера сдают за бесценок, но желающих все равно единицы

Счастливцево, — совсем небольшое село на Арабатской стрелке под Геническом в ныне оккупированном районе Херсонской области. Оно находится на побережье Черного моря и известно своими горячими источниками и солёными озерами, благодаря чему привлекало множество туристов со всей Украины и из-за границы.

Под гнетом оккупантов курортный сезон в этом году сорван, пляжи пусты, и туристы не рвутся ехать на отдых и лечебные процедуры.

Счастливцево на карте оккупированной территории Украины

По данным Booking.com, в Счастливцево и окрестностях есть много пустых вариантов для аренды, при этом номер для двоих можно снять от 300 гривен за ночь (раньше в разгар сезона на большинстве курортов цена стартовала от 500-600 гривен).

Некоторые местные жители, все же решившиеся отдохнуть, выкладывают в Инстаграм фото и видео, по которым наглядно видно, насколько пусто сейчас в Счастливцево:

Пляжи Счастливцево как никогда пустые

Лечебный курорт переживает не лучшие времена

Кое-где лишь можно встретить случайных людей

Примечательный факт, что Счастливцево, — в числе населенных пунктов, пострадавших от Голодомора, и на его территории была братская могила воинов советской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас живется в оккупации курортным Затоке и Лазурному.