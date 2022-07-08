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Красивый и безлюдный: как сейчас выглядит оккупированный курорт на Арабатской стрелке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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У Счастливцево в 2022 году очень тяжелые времена
У Счастливцево в 2022 году очень тяжелые времена

Номера сдают за бесценок, но желающих все равно единицы

Счастливцево, — совсем небольшое село на Арабатской стрелке под Геническом в ныне оккупированном районе Херсонской области. Оно находится на побережье Черного моря и известно своими горячими источниками и солёными озерами, благодаря чему привлекало множество туристов со всей Украины и из-за границы.

Под гнетом оккупантов курортный сезон в этом году сорван, пляжи пусты, и туристы не рвутся ехать на отдых и лечебные процедуры.

Счастливцево на карте оккупированной территории Украины
Счастливцево на карте оккупированной территории Украины

По данным Booking.com, в Счастливцево и окрестностях есть много пустых вариантов для аренды, при этом номер для двоих можно снять от 300 гривен за ночь (раньше в разгар сезона на большинстве курортов цена стартовала от 500-600 гривен).

Некоторые местные жители, все же решившиеся отдохнуть, выкладывают в Инстаграм фото и видео, по которым наглядно видно, насколько пусто сейчас в Счастливцево:

Счастливцево 2022 в оккупации
Пляжи Счастливцево как никогда пустые
Счастливцево 2022 в оккупации
Лечебный курорт переживает не лучшие времена
Счастливцево 2022 в оккупации
Кое-где лишь можно встретить случайных людей

Примечательный факт, что Счастливцево, — в числе населенных пунктов, пострадавших от Голодомора, и на его территории была братская могила воинов советской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас живется в оккупации курортным Затоке и Лазурному.

Теги:
#Лето #Курорт #Арабатская стрелка #Оккупация #Счастливцево