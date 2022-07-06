Пляжи вымерли: как проходит курортный сезон в Лазурном и Железном порту при оккупантах (фото, видео)

На популярных курортах почти безлюдно и ощущается близость войны

Украинские курорты на берегу Азовского и частично Черного моря в 2022 году теряют сезон — они находятся в оккупации. Лазурное и Железный Порт — два крупных курорта на черноморском побережье Херсонской области. Пустые пляжи и забитые окна летних кафе у моря — в такой реальности живут украинцы.

На отдых выехать сюда могут только жители таких же оккупированных территорий. Жительница Херсона Наталья рассказала, что, чтобы доехать до курортного поселка, понадобилось преодолеть три блокпоста. Проверяли документы и багажник.

Людей на пляже немного, а море — очень чистое. В нем не только нет медуз, но и, видимо из-за отсутствия туристов и прогулочных катеров, подплывают ближе дельфины.

Море в Железном Порту

Пустые пляжи

С июля открылись часть отелей и магазин на въезде в населенный пункт. За номер с удобствами просят около 500-700 грн, тогда как в 2021 хотели полторы тысячи. Но большинство — так и не открылись. "Грустно и печально", — резюмирует херсончанка. Также она отмечает, что тут очень слышны звуки взрывов.

Первая линия в Железном Порту

В Лазурном, которое от Железного Порта отделяет около 20 км ситуация схожая.

Оккупированные курорты Херсонской области

На пляже — минимум людей, а вода поражает чистотой и прозрачностью. Одним из отпугивающих факторов для людей может быть минная опасность — в Лазурном месяц назад подорвались три человека.

Пустые пляжи в Лазурном

В самом Херсоне жизнь также не легка. "Телеграф" сообщал, что россияне устраивают в городе беспредел, а обычный шампунь стоит дороже 400 грн. Они не только отбирают технику у фермеров, но и захватывают жилые площади, в частности — общежития вузов, вероятно, чтобы расселить подъезжающих оккупантов и их семьи.